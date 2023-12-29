Жительница Москвы обвинила блогера Шабутдинова в мошенничестве

Жительница Москвы обвинила блогера Аяза Шабутдинова в мошенничестве. По словам источника «Известий», в марте преподавательница вокала заключила с предпринимателем договор по обучению ведения бизнеса на сумму более 300 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии