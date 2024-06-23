Театр имени Наталии Сац провёл программу ко Дню памяти и скорби

В День памяти и скорби в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошёл театрализованный концерт под названием «Память сердца», в котором приняли участие артисты оперной труппы, сообщает Минкультуры России.
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