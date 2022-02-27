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Вопрос дня: покинула Лия Ахеджакова Россию или нет?

Вопрос дня: покинула Лия Ахеджакова Россию или нет?

- Я приняла решение покинуть Россию. Страну, в которой я живу и которую я люблю точно также, как и Украину, - написала Ахеджакова, выразив надежду, что ей «в обозримом будущем» удастся вернуться в Россию или «хотя бы еще разочек здесь побывать».

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