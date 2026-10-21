Команда молодых сотрудников предприятия обошла коллег из 36 крупнейших компаний страны, представив систему, которая автоматически оптимизирует энергопотребление при нефтепереработке.
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