Макс Ферстаппен: Алонсо в Red Bull? Странно подписывать 42-летнего гонщика

Макс Ферстаппен: Алонсо в Red Bull? Странно подписывать 42-летнего гонщикаGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался по поводу слухов о приглашении Фернандо Алонсо в Red Bull Racing в 2025 году.