Байден заявил о планах подавить Россию и решить конфликт на Ближнем Востоке

Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден в качестве целей своего возможного второго срока назвал урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление России.
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