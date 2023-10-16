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Байден заявил о планах подавить Россию и решить конфликт на Ближнем Востоке

Байден заявил о планах подавить Россию и решить конфликт на Ближнем Востоке

Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден в качестве целей своего возможного второго срока назвал урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление России.

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