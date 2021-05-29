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Экс-тренер «Вероны» Юрич возглавил «Торино»

«Торино» объявил о назначении на пост главного тренера Ивана Юрича, возглавлявшего ранее «Верону». Туринцы подписали с 45-летним хорватом 3-летний контракт.

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