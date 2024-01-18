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Закон, порядок, государство

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Уборщица тайком выносила товар из магазина цифровой техники в Уссурийске

Уборщица тайком выносила товар из магазина цифровой техники в Уссурийске

Районный суд Уссурийска решил судьбу ранее судимой местной жительницы, обокравшей работодателя. Уборщица магазина цифровой и бытовой техники за четыре дня тайком вынесла со склада товар на сумму более 400 тысяч рублей.

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