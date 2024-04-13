Глава МИД Франции Сежурне осудил атаку Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает ТАСС. "Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль", – сказал Сежурне, отметив, что Иран перешел очередную черту в своих шагах по дестабилизации ситуации в регионе.