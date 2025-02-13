Врач Шубитидзе: у гипотоников начало гипертонической болезни протекает скрытно

Гипотоники – люди с постоянно пониженным артериальным давлением. Такое давление не влияет на здоровье и не увеличивает риски возникновения хронических заболеваний, однако у таких пациентов обычно начало гипертонической болезни протекает скрытно, рассказал "Газете.