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Врач Шубитидзе: у гипотоников начало гипертонической болезни протекает скрытно

Врач Шубитидзе: у гипотоников начало гипертонической болезни протекает скрытно

Гипотоники – люди с постоянно пониженным артериальным давлением. Такое давление не влияет на здоровье и не увеличивает риски возникновения хронических заболеваний, однако у таких пациентов обычно начало гипертонической болезни протекает скрытно, рассказал "Газете.

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