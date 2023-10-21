В Красноярском крае перспектива принятия рабочей Концепции развития промышленных и технологических парков остаётся под вопросом

На расширенном заседании министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, правления Союза промышленников и предпринимателей края с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае, органов власти и предпринимательского сообщества впервые был публично представлен проект Концепции развития парковых проектов на территории края.
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