US Open. Квалификация. 2-й круг. Нисикори сыграет с Антониусом, Димитров – со Скатовым, Харрис встретится с Рошей, Мюллер – с Сакамото

Кеи Нисикори сыграет с Майклом Антониусом во втором круге квалификации US Open. US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Квалификация Второй круг Колмен Вонг (Гонконг) – Лукаc Ноймайер (Австрия) Александр Мюллер (Франция) – Рей Сакамото (Япония) Артур Жеа (Франция) – Клеман Шидех (Франция) Григор Димитров (Болгария) – Тимофей Скатов (Казахстан) Душан Лайович (Сербия) – Давид Хорда Санчис (Испания) Кеи Нисикори (Япония) – Майкл Антониус (США) Ллойд Харрис (ЮАР) – Энрике Роша (Португалия).
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