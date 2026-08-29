Фигуристка Радионова: Трусовой и Валиевой есть что доказывать

Бронзовая призерка чемпионата мира — 2015, двукратная серебряная медалистка чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова призналась, что ждет интересного противостояния от вернувшихся на лед Александры Трусовой и Камилы Валиевой.