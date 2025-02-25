Игра света и тени на картинах мариниста Карстена Мейвальда

Фото-Мир и обо всем...

Представляем вашему вниманию работы немецкого художника-мариниста Карстена Мейвальда. Его картины отличаются высокой степенью реализма, уделяя особое внимание игре света и тени, а также природным явлениям, таким как закаты и морские пейзажи.