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Игра света и тени на картинах мариниста Карстена Мейвальда

Игра света и тени на картинах мариниста Карстена Мейвальда

Представляем вашему вниманию работы немецкого художника-мариниста Карстена Мейвальда. Его картины отличаются высокой степенью реализма, уделяя особое внимание игре света и тени, а также природным явлениям, таким как закаты и морские пейзажи.

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