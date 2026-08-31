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Четвертый сезон шоу "Титаны" стартует на ТНТ 13 сентября

Четвертый сезон шоу "Титаны" стартует на ТНТ 13 сентября

Четвертый сезон масштабного спортивного шоу «Титаны» стартует 13 сентября на ТНТ. В проекте примут участие 111 атлетов страны, которым предстоит пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом.

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