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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персона...

Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персона...

Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персонажей и косметикеДолгожданная перезагрузка Skate от EA уже некоторое время находится в разработке, и хотя до сих пор неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем игра будет готова к запуску, разработчик Full Circle проделал впечатляющую работу, продолжая делиться… источник.

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