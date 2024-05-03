Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персона...

Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персонажей и косметикеДолгожданная перезагрузка Skate от EA уже некоторое время находится в разработке, и хотя до сих пор неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем игра будет готова к запуску, разработчик Full Circle проделал впечатляющую работу, продолжая делиться… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)