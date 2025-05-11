📷⚡️Спутниковые снимки авиабазы Нур-Хан в Пакистане демонстрируют видимые повреждения в результате ракетного удара со стороны Индии.
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📷⚡️Спутниковые снимки авиабазы Нур-Хан в Пакистане демонстрируют видимые повреждения в результате ракетного удара со стороны Индии.