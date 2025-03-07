С начала года в Омской области умерло 4,4 тысячи человек - родилось в два раза меньше. За февраль скончались 2 055 омичей.
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С начала года в Омской области умерло 4,4 тысячи человек - родилось в два раза меньше. За февраль скончались 2 055 омичей.