«Он не боялся защищать журналистов»: в Москве простились с Всеволодом Богдановым

Почетный председатель СЖР Всеволод Богданов «был одним из тех, кто в любой ситуации не боялся защищать журналистов», заявил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев на церемонии прощания 14 сентября .
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