Искусственный интеллект и умных помощников начнут применять в телефонных звонках

В третьем квартале этого года у пользователей МТС появится больше возможностей в сфере применения технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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