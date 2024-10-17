Судья по делу об убийстве отца Майкла Джордана просит отпустить Дэниэла Грина, отбывающего пожизненный срок за это преступление

Судья, принявший решение по этому делу, просит отпустить его. Грегори Уикс объяснил, что эксперт по крови, проводивший исследование салона автомобиля, в котором, предположительно, был застрелен отец Майкла Джордана, опустила результаты, которые не позволяли однозначно определить вещество, обнаруженное в машине, как кровь.