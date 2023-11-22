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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины: «Становится очень сложно продолжать, а этой команде нужен тренер с энергией. Нужно подумать»

Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины: «Становится очень сложно продолжать, а этой команде нужен тренер с энергией. Нужно подумать»

Сегодня ночью Аргентина на выезде выиграла у Бразилии (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2026. Команда занимает 1-е место в таблице отбора, набрав 15 очков в 6 матчах.

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