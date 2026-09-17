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Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ

Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ

Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками нанесли сокрушительное поражение ключевым объектам оборонной промышленности, энергетики и логистики Украины, сообщило 17 сентября Минобороны РФ .

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