Соцфонд: средний размер пенсии госслужащих составил почти 15 тысяч рублей

Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплачиваемой государственным гражданским служащим при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет, составил 14 971,03 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
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