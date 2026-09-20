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Аргументы недели

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Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, где живут кошки

Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, где живут кошки

Согласно исследованию аналитической платформы Seasia Stats, 59% российских семей содержат хотя бы одного кошачьего питомца — это самый высокий показатель среди всех стран, вошедших в обзор.

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