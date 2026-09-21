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Царьград

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Бундесбанк: инфляция в Германии останется высокой из-за реформ

Бундесбанк: инфляция в Германии останется высокой из-за реформ

Бундесбанк сообщает о сохранении высокой инфляции в Германии. Основные причины - рост стоимости энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке и реформа здравоохранения в 2027 году.

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