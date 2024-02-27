«Барселона» включила в шорт-лист Тухеля, Нагельсманна, Флика и Де Дзерби. Решение примут за месяц (Diario Sport)

Как сообщает Diario Sport, каталонцы собрали информацию о наиболее интересных вариантах и составили шорт-лист, в который входят Томас Тухель («Бавария»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Ханс-Дитер Флик (экс-«Бавария»).