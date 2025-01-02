Музеи Петербурга возобновили работу. Везде большие очереди. На видео - Русский музей. На улице легкий минус, но с учетом долгого времени ожидания на вход, лучше одеваться теплее.
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Музеи Петербурга возобновили работу. Везде большие очереди. На видео - Русский музей. На улице легкий минус, но с учетом долгого времени ожидания на вход, лучше одеваться теплее.