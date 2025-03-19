Т-Банк перешел на электронный документооборот с правоохранительными органами

Т-Банк перешел на электронный документооборот (ЭДО) с правоохранительными органами. После подключения к сервису «Сфера Госзапросы» банк сможет передавать информацию о пользователях правоохранителям «в разы быстрее», это сделано «для увеличения раскрываемости преступлений», заявили в операторе ЭДО «СберКорус» .