Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

Т-Банк перешел на электронный документооборот с правоохранительными органами

Т-Банк перешел на электронный документооборот с правоохранительными органами

Т-Банк перешел на электронный документооборот (ЭДО) с правоохранительными органами. После подключения к сервису «Сфера Госзапросы» банк сможет передавать информацию о пользователях правоохранителям «в разы быстрее», это сделано «для увеличения раскрываемости преступлений», заявили в операторе ЭДО «СберКорус» .

Вернуться к статье
наверх