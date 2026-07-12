Девятое июля 2026 года войдёт в историю не только как день подписания Декларации о стратегическом партнёрстве между Беларусью и Узбекистаном.
Пустеет земля белорусская: Лукашенко зовёт узбеков семьями переезжать в Беларусь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Скиф Туран
Те же предложения можно было бы сделать жителям Западной Европы, в этом случае они смогут принять менталитет славян и интегрироваться в белорусское общество. С азиатами, такой номер не прокатит.
Ответить
1 м.
Эльвира Величутина
Именно так.
Ответить
4 н.
ТАМАРА СНЕЖКО
Если это правда, то мне жаль белорусов. Не повторяйте ошибок России. Ваша страна, такая чистая и красивая, превратится в мерзкий и. Вонючий кишлак.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии