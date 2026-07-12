Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пустеет земля белорусская: Лукашенко зовёт узбеков семьями переезжать в Беларусь

Пустеет земля белорусская: Лукашенко зовёт узбеков семьями переезжать в Беларусь

Девятое июля 2026 года войдёт в историю не только как день подписания Декларации о стратегическом партнёрстве между Беларусью и Узбекистаном.

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Комментарии
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Скиф Туран
Те же предложения можно было бы сделать жителям Западной Европы, в этом случае они смогут принять менталитет славян и интегрироваться в белорусское общество. С азиатами, такой номер не прокатит.
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1 м.
Эльвира Величутина
Именно так.
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4 н.
ТАМАРА СНЕЖКО
Если это правда, то мне жаль белорусов. Не повторяйте ошибок России. Ваша страна, такая чистая и красивая, превратится в мерзкий и. Вонючий кишлак.
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4 н.