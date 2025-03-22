Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А ведь это будущее пушечное мясо даже в другие страны слинять не смогут. Если конечно не обзавелись гражданством друг...Белый дом планиру...
  • Елена Верия (Безденежных)
    ФАШИСТ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОЛЬКО СМЕРТИ! Фашист заслуживает только смерти! Скажи, британец, сколько расстрелял? Нет! Не топ..."Истечем кровью и...
  • Стефания Новак
    Еще один "международник" - мясник , сколько под его командованием погибло и украинцев и русских. Деятель!Экс-главком ВСУ З...

Трамп начал масштабные сокращения в ЦРУ

Трамп начал масштабные сокращения в ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх