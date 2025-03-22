Трамп начал масштабные сокращения в ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты New York Times.