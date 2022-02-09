В Челябинске возник сбой с оформлением дистанционных больничных листов

Также жители Челябинска не могут вызвать по номеру 122 врача на дом. Номер многоканальный. По нему можно оформить вызов врача, запись на прием, а также проконсультироваться по вопросам коронавируса и поблагодарить конкретных врачей за работу.
Также жители Челябинска не могут вызвать по номеру 122 врача на дом. Номер многоканальный. По нему можно оформить вызов врача, запись на прием, а также проконсультироваться по вопросам коронавируса и поблагодарить конкретных врачей за работу.
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