«Кинопоиск» прокомментировал перенос премьеры сериала «Преступление и наказание»

Некоторые моменты потребовали больше времени, чем предполагалось Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» снова перенес премьеру сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», которая должна была состояться 29 октября.
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