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Берем 2 яблока и превращаем в пирог из сплошного крема. Хитрость в использовании молока, а само тесто трем на терке

Берем 2 яблока и превращаем в пирог из сплошного крема. Хитрость в использовании молока, а само тесто трем на терке

Для того, чтобы порадовать себя к чаю кремовым, тающим во рту пирогом, нужны всего лишь 2 яблока. В этом рецепте хитрости на каждом шагу: мы зальем яблоки смесью из молока, а тесто сделаем таким плотным, что натрем его поверх крема обычной теркой.

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