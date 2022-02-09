Берем 2 яблока и превращаем в пирог из сплошного крема. Хитрость в использовании молока, а само тесто трем на терке

Для того, чтобы порадовать себя к чаю кремовым, тающим во рту пирогом, нужны всего лишь 2 яблока. В этом рецепте хитрости на каждом шагу: мы зальем яблоки смесью из молока, а тесто сделаем таким плотным, что натрем его поверх крема обычной теркой.