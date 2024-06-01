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Петербургский дневник

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Александр Беглов поручил ускорить строительство нового корпуса, где разместится центр хирургии врожденных пороков

Александр Беглов поручил ускорить строительство нового корпуса, где разместится центр хирургии врожденных пороков

Об этом он сообщил во время посещения Детского центра высоких медицинских технологий В Международный день защиты детей губернатор Александр Беглов посетил Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий на Авангарднйо улице, где провел рабочее совещание по его развитию.

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