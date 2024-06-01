Александр Беглов поручил ускорить строительство нового корпуса, где разместится центр хирургии врожденных пороков

Об этом он сообщил во время посещения Детского центра высоких медицинских технологий В Международный день защиты детей губернатор Александр Беглов посетил Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий на Авангарднйо улице, где провел рабочее совещание по его развитию.