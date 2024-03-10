Вашингтон и Лондон подвигают страны ЕС умереть вместо себя в войне на уничтожение Народа России

Владимир Павленко: ЖУРНАЛ РОТШИЛЬДОВ ОПУБЛИКОВАЛ НОВУЮ «БАРБАРОССУ»Концептуальные элиты Запада намерены переиграть поражение глобализма большой войнойЕщё в 2016-2017 годах, в связи с выборами в США и первыми шагами Дональда Трампа во главе Белого дома, автору этих строк приходилось доказывать очевидную взаимосвязь двух проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии