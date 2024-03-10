Вашингтон и Лондон подвигают страны ЕС умереть вместо себя в войне на уничтожение Народа России

Владимир Павленко: ЖУРНАЛ РОТШИЛЬДОВ ОПУБЛИКОВАЛ НОВУЮ «БАРБАРОССУ»Концептуальные элиты Запада намерены переиграть поражение глобализма большой войнойЕщё в 2016-2017 годах, в связи с выборами в США и первыми шагами Дональда Трампа во главе Белого дома, автору этих строк приходилось доказывать очевидную взаимосвязь двух проектов.