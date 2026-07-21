В Пензе задержан автоугонщик

В УМВД России по городу Пензе обратилась жительница Железнодорожного района 1985 года рождения, которая сообщила, что неизвестное лицо в вечернее время совершило угон транспортного средства марки «Хендай Солярис».
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