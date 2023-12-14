Марочко: Солдаты ВСУ погибли при разрыве боеприпаса в стволе миномета

Ржавый снаряд стал причиной гибели нескольких солдат ВСУ в ЛНР.Украинские военнослужащие в зоне спецоперации используют старые и некачественные боеприпасы, что лишний раз подтверждает версию о снарядном голоде в рядах Вооружённых сил Украины.