Марочко: Солдаты ВСУ погибли при разрыве боеприпаса в стволе миномета

Ржавый снаряд стал причиной гибели нескольких солдат ВСУ в ЛНР.Украинские военнослужащие в зоне спецоперации используют старые и некачественные боеприпасы, что лишний раз подтверждает версию о снарядном голоде в рядах Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии