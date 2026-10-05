Сборные Украины и Венгрии сегодня встретятся в Трнаве (Словакия) в рамках 4-го тура Лиги наций.Сборные Украины и Венгрии сегодня встретятся в Трнаве (Словакия) в рамках 4-го тура Лиги наций.