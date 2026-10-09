Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»

Наибольший спрос пришёлся на кухонную технику, холодильники и морозильники. По данным «М.Видео», изучившей продажи в своей сети с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года, Gefest занял первое место с долей 63,3% продаж в денежном выражении.
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