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Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»

Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»

Наибольший спрос пришёлся на кухонную технику, холодильники и морозильники. По данным «М.Видео», изучившей продажи в своей сети с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года, Gefest занял первое место с долей 63,3% продаж в денежном выражении.

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