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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» общался с вратарем сборной Японии Судзуки. Игрока «Пармы» могут подписать в случае ухода одного из голкиперов – Шевалье главный кандидат (Sky Sport)

« ПСЖ » установил контакт с вратарем Зионом Судзуки . Ранее стало известно, что парижане рассматривают вратаря «Пармы», на которого претендуют « Ювентус ».

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