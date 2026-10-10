Экранное время не вредит детям: неожиданные выводы шотландских учёных

Крупное шотландское исследование с участием 3786 детей показало: время за экраном само по себе не связано с эмоциональными и поведенческими проблемами.
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