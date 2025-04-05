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Вечерний Новосибирск

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Жительнице Новосибирска зажало голову в станке на заводе пластмасс

Жительнице Новосибирска зажало голову в станке на заводе пластмасс

Трагедия случилась на одном из крупнейших заводов по производству полиэтиленовой тары за Уралом. Как заявляют в госинспекции труда в Новосибирской области, сотрудница завода пластмасс «Юнис» погибла при выполнении работ на станке.

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