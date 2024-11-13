Видео с места взрыва в Севастополе. Очевидцы заявляют, что взрыв был очень сильный. Мужчина находившийся в машине скончался от полученных ранений.
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Видео с места взрыва в Севастополе. Очевидцы заявляют, что взрыв был очень сильный. Мужчина находившийся в машине скончался от полученных ранений.
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