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Когда Покровская суббота в 2026 году и что нужно делать в этот день

Когда Покровская суббота в 2026 году и что нужно делать в этот день

Покровская родительская суббота в 2026 году пришлась на 10 октября, за четыре дня до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который православные верующие отмечают 14 октября.

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