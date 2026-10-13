Когда Покровская суббота в 2026 году и что нужно делать в этот день

Покровская родительская суббота в 2026 году пришлась на 10 октября, за четыре дня до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который православные верующие отмечают 14 октября.
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