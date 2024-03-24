«Известия» выяснили точную сумму гонорара за организацию теракта в «Крокусе»

Группа, совершившая теракт в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, должна была получить от заказчика преступления всего 500 тысяч рублей в общей сложности, а не каждый в отдельности, сообщают «Известия», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
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