Армия США на три года задержала развертывание гиперзвукового оружия Dark Eagle. Агентство Блумберг сообщает, что система всё ещё проходит подготовку.
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