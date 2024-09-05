Продано 18 миллионов копий Black Myth: Wukong для PlayStation 5 и ПК — авторы приступили к ра...

Продано 18 миллионов копий Black Myth: Wukong для PlayStation 5 и ПК — авторы приступили к работе над дополнениемАвторы Black Myth: Wukong уже приступили к работе над полноценным дополнением, которое поможет разойтись игре большим тиражом.
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