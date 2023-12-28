И взлетим, и поплаваем: в какой необычный тур поехать на Новый год

Длинные новогодние каникулы — идеальное время для поездки как по России, так и за границу. Например, чтобы заглянуть в гости к трем разным Дедам Морозам, поплавать внутри самолета или скатиться на сноуборде по песчаным дюнам.
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