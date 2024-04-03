Приморские школьники пройдут первичный отбор в ГИТИС на платформе МТС Линк

МТС и ГИТИС объявляют о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. 15 и 16 апреля на цифровой платформе МТС Линк пройдут встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами из Приморского края.
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